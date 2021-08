A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) divulgou os 20 convocados para a seleção sub-21 com vista aos jogos contra a Itália e a Irlanda, a contar para a qualificação do Euro2023.

Três lusófonos convocados para os sub-21 do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) divulgou os 20 convocados para a seleção sub-21 com vista aos jogos contra a Itália e a Irlanda, a contar para a qualificação do Euro2023.

Entre os eleitos há três lusófonos: Filipe Medina da Mata, do Differdange, Diogo Monteiro de Oliveira, do Kaiserslautern (Alemanha), e Alexandre Sacras, do Hostert. O Luxemburgo está em último lugar do grupo F, com duas derrotas em dois jogos.

O próximo jogo vai ser no terreno da Itália, no dia 3 de setembro, com os sub-21 dos leões vermelhos a receberem depois a Irlanda no dia 7.

O Grupo F é liderado pelo Montenegro (4 pontos em dois jogos), seguido pela Suécia (3 pontos em um jogo) e Bósnia (1 ponto em um jogo).

A Itália e a Irlanda ainda não efetuaram qualquer jogo, enquanto o Luxemburgo é o sexto e último do grupo.



