O Tottenham de José Mourinho e o Wolverhampton de Nuno ERsperíto Santo foram derrotados por Southampton e Watford, respetivamente.

Futebol. Treinadores portugueses entram a perder no novo ano em Inglaterra

A entrada em 2020 para José Mourinho foi com o pé esquerdo. Na 21.ª jornada da Premier League, o Tottenham foi ao terreno do Southampton ser derrotado por 0-1. Com um golo de Danny Ings, aos 17 minutos de jogo, os saints subiram provisoriamente ao 12.º lugar da liga inglesa, enquanto o Tottenham pode perder o comboio nas posições europeias. Para já, os spurs estão no 6° posto com 30 pontos.



O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, também não teve razões para sorrir. A equipa mais portuguesa de Inglaterra não evitou a derrota no terreno do penúltimo classificado, o Watford, por 2-1.

Deulofeu e Doucouré marcaram para a equipa da casa e o Wolves, mesmo com o golo de Pedro Neto, não conseguiu somar qualquer ponto. O conjunto de Espírito Santo ocupa o sétimo lugar da Premier League com 30 pontos, enquanto o Watford continua na 19.ª posição com 19.

