O Sporting passou a totalizar 17 pontos, menos um do que o líder Benfica, que visita no sábado o Vitória de Guimarães.

Futebol

Sporting vence Marítimo com penálti tardio e acerca-se do líder Benfica

Lusa O Sporting passou a totalizar 17 pontos, menos um do que o líder Benfica, que visita no sábado o Vitória de Guimarães.

O Sporting aproximou-se hoje da liderança da I Liga de futebol, ocupada pelo rival Benfica, ao vencer por 1-0 na receção ao Marítimo com um golo ‘fora de horas’, no jogo de abertura da sétima jornada da prova.

Um golo de grande penalidade, marcado aos 90+7 minutos pelo espanhol Pedro Porro – num lance do qual resultou a expulsão do guarda-redes Paulo Victor -, permitiu à equipa lisboeta, que ainda não perdeu no campeonato, bater os madeirenses e isolar-se de forma provisória no segundo lugar.

O Sporting passou a totalizar 17 pontos, menos um do que o líder Benfica, que visita no sábado o Vitória de Guimarães (10.º classificado), e mais três em relação ao FC Porto (terceiro), que joga hoje no estádio do Gil Vicente (sétimo) e pode igualar os ‘leões’, enquanto o Marítimo soma seis pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.