O Rosport garantiu hoje a permanência na Liga BGL após vencer o Käerjeng, por 2-0, em jogo dos play-off de promoção/relegação do futebol luxemburguês, em jogo disputado na cidade do Luxemburgo.

Futebol: Rosport fica na Liga BGL

Lascak, aos 84m, e Heinz, aos 90m, de grande penalidade, fizeram os golos do Rosport, que com o triunfo garantiu a manutenção no principal escalão do futebol do grão-ducado.

Já o Käerjeng vai disputar a Promoção de Honra na próxima temporada 2018/19.

O Rosport que, pela quarta época vai disputar a Liga BGL, será orientado na próxima temporada pelo treinador português Pedro Resende.

