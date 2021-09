O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo garantiu hoje que decidiu voltar ao Manchester United "para ganhar, novamente, títulos" e não em "férias".

Futebol

Ronaldo no Manchester "para ganhar títulos, não para férias"

Lusa O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo garantiu hoje que decidiu voltar ao Manchester United "para ganhar, novamente, títulos" e não em "férias".

"Não vim de férias. Sei o que é vestir esta camisola e ganhar títulos com ela. Agora, estou aqui para ganhar de novo. Vim para isso", disse 'CR7' aos meios dos 'red devils'.

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo regressa a Inglaterra e ao clube que deixou há 12 anos e que representou entre 2003 e 2009, antes de se transferir para o Real Madrid (2009-2018) e posteriormente para a Juventus (2018-2021), à qual foi 'resgatado'.

"Sei do que sou capaz junto com os meus companheiros. Estou pronto para começar. É uma boa oportunidade para mim, para os adeptos e para o clube, dar um passo em frente. Coisas importantes vão acontecer nos próximos três ou quatro anos", vaticinou.

Cristiano Ronaldo já pisou o relvado de Old Trafford para treinar, sendo que a sua nova estreia está prevista para sábado, no desafio em casa com o Newcastle.

O 'capitão' de Portugal chega a Manchester com mais títulos no seu currículo e com o estatuto de mais internacional de sempre por seleções de futebol, com 111 presenças pela equipa das 'quinas'.

