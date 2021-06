Após a derrota com a Bélgica que ditou o fim da participação portuguesa no Euro2020, o capitão Cristiano Ronaldo lamenta a "saída antes do desejado", mas mostra-se orgulhoso e promete "dar mais alegrias aos portugueses".

Futebol

Ronaldo deixa mensagem após saída do Euro2020. "Voltaremos mais fortes"

Bastou um golo da Bélgica para acabar com o sonho de Portugal de repetir o feito de 2016 e vencer o Euro2020. Após a derrota do passado domingo, em Sevilha, por 1-0, Cristiano Ronaldo falou sobre o caminho curto da seleção na competição.

Nas redes sociais, o avançado português admitiu que o "não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado", mas mostra orgulho por uma equipa que deu "tudo para renovar o título de Campeões Europeus".

Ronaldo não deixou os adeptos de fora e apelidou-os "incansáveis no apoio à equipa", do início ao fim do jogo de domingo à noite. "Foi por eles que corremos e lutámos, no sentido de corresponder à confiança que depositaram em nós. Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento".

António Costa elogia seleção portuguesa. "Os campeões perdem de pé" A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, foi afastada este domingo nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0.

Igual a si mesmo e seguindo o mesmo discurso de Fernando Santos, já a olhar para o futuro e o Mundial2022, o craque deixa a promessa: 2Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal!"





