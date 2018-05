O Rodange vai acompanhar a US Esch na descida direta à Promoção de Honra (PH) após ter sido derrotado hoje em casa pelo Strassen, por 3-2, em jogo da 26° e última jornada da Liga BGL de futebol. Já o Rosport recebeu e venceu o Fola, por 2-1, e vai disputar o jogo de ‘barrage’ contra o Käerjéng (3° classificado da PH).

Futebol: Rodange desce de divisão, Rosport joga ‘barrage’

O Rodange vai acompanhar a US Esch na descida direta à Promoção de Honra (PH) após ter sido derrotado hoje em casa pelo Strassen, por 3-2, em jogo da 26° e última jornada da Liga BGL de futebol. Já o Rosport recebeu e venceu o Fola, por 2-1, e vai disputar o jogo de ‘barrage’ contra o Käerjéng (3° classificado da PH).

O Rodange entrou para a última jornada do campeonato com poucas hipóteses de se aguentar na Liga BGL e mais complicada ficou a tarefa ao perder, por 3-2, frente ao Strassen, que na próxima época será orientado pelo treinador português Manuel Correia.

Já sem salvação, o Rodange viu confirmada a sua descida após o triunfo do Rosport frente ao Fola.

O Rosport, que na próxima temporada será conduzido pelo técnico português Pedro Resende, mantém assim acesa a esperança de continuar no primeiro escalão do futebol luxemburguês. Contudo, ainda terá que ‘ultrapassar’ o Käerjéng (3° classificado da PH) no jogo de promoção/relegação.

Na última jornada da Liga BGL, que este sábado chegou ao fim, o tricampeão nacional F91 Dudelange venceu na receção ao Hostert, por 3-2, e terminou a temporada com 68 pontos.

Já o Progrès Niederkorn, segundo classificado, fechou o campeonato igualmente com uma vitória em casa frente ao Racing, por 4-2. Terminou com 63 pontos.

A fechar o pódio, o Fola (que agarrou a última vaga europeia, via classificação – o vencedor da Taça terá acesso direto às competições europeias) foi derrotado no reduto do Rosport, por 2-1, e terminou a época com 47 pontos.

O Hamm Benfica, do treinador português Daniel Santos, terminou no 10° lugar, com 30 pontos, enquanto o Titus Pétange, do técnico brasileiro Baltemar Brito, terminou em 9° lugar, com 31 pontos.

Resultados da 26° e última jornada da Liga BGL: Progrès Niederkorn - Racing 4-2

Jeunesse - US Esch 2-1

Rosport - Fola 2-1

Rodange - Strassen 3-2

F91 Dudelange - Hostert 3-2

RM Hamm Benfica - Titus Pétange 2-0

Mondorf - Differdange 2-0.





