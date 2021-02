Futebol. Regresso da Liga BGL novamente adiado

"Vamos deixar a pele em campo em cada jogo, até ao final do campeonato. Para conseguirmos a manutenção, temos que fazer da união a nossa força e conquistar os pontos necessários para não descermos de divisão". É desta forma que Cleidir Neves, médio do Sandweiler, resume a situação da sua equipa, que com oito pontos ocupa o penúltimo lugar da classificação no campeonato da Promoção de Honra.