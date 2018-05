O Racing Luxembourg, do português Daniel da Mota, conquistou este domingo a Taça do Luxemburgo em futebol ao derrotar o Hostert (4-3) na marcação de grandes penalidades, no estádio Josy Barthel, na capital, após o 0-0 que se verificou no final dos 120 minutos do encontro.

Desporto 2 min.

Futebol: Racing vence Hostert nos penáltis e conquista Taça do Luxemburgo

O Racing Luxembourg, do português Daniel da Mota, conquistou este domingo a Taça do Luxemburgo em futebol ao derrotar o Hostert (4-3) na marcação de grandes penalidades, no estádio Josy Barthel, na capital, após o 0-0 que se verificou no final dos 120 minutos do encontro.

Num jogo equilibrado com oportunidades falhadas para ambas as equipas, o Racing conseguiu a conquista do troféu graças a uma grande determinação e solidariedade, já que terminou o encontro reduzido a nove, por expulsão de Nouidra aos 72' e de Nyssen aos 81, ambos por terem visto dois cartões amarelos cada um.



Nos últimos minutos regulamentares da partida e todo o prolongamento, a formação da capital conseguiu manter as suas redes invioláveis e levou o encontro para as grandes penalidades, perante um Hostert que nunca conseguiu ultrapassar o 'muro' de cinco defesas mais três médios formado pelos comandados de Patrick Gretnich, treinador do Racing, que também foi expluso antes do prolongamento por protestos.

Com mais frieza e alguma felicidade, a equipa azul celeste foi mais feliz, com o golo da vitória a ser obtido por Jahier, que assim se despede do futebol da melhor das formas.

Daniel da Mota, n° 9 de azul, conquistou o seu primeiro troféu ao serviço da equipa da capital. Foto: Bem Majerus

Ficha do Jogo:



Hostert - Racing: 0-0 3-4 nas grandes penalidades



Estádio Josy Barthel - arbitragem de M. Monteiro assistido por Becker e Sabotic.



3273 espetadores.

Evolution das grandes penalidades: Peters 1-0, Hennetier 1-1, Mura 1-1, Mboup 1-1, 1-1 Bertoux, 1-2 Shala, Decevic 2-2, Da Silva 2-3, A. Dervisevic 3-3, Jahier 3-4.

Cantos: Hostert: 10 (2+3+2+3); Racing: 7 (2+3+2+0).

Cartões amarelos: Bertoux (34'), Perters (58'), Decevic (71') et Wang (77') para o Hostert; Nouidra (18'), Nyssen (21') et Humbert (113') para o Racing.

Cartões amarelos-vermelhos: Nouidra (72'), Nyssen (81').

Cartão vermelho: Grettnich - treinador do Racing.

HOSTERT (4-1-4-1): Pleimling; Steinmetz, Mura, Bertoux, C. Stumpf; Peters (cap.); D. Stumpf (75e Bouchibti), A. Dervisevic, Wang (81e Battaglia), Drif (99e D. Dervisevic); Desevic.

Jogadores não utilizados: Boukhétaia e Koljenovic.

Treinador: Henri Bossi.

RFCUL (3-5-2): Ruffier (cap.); Simon, Mboup, Da, Silva; Hennetier, Nouidra, Humbert, Osmanovic (115' Jahier) , Nyssen; Shala, Da Mota.

Jogadores não utilizados: Engel; Catic, Semedo, Oliveira.

Treinador: Patrick Grettnich.





