Futebol. Quatro lusófonos convocados para os sub-21 do Luxemburgo

Henrique DE BURGO Os leões vermelhos vão jogar à Irlanda na próxima sexta-feira, dia 8, e recebem a Bósnia no dia 12.

A Federação Luxemburguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira de 20 convocados para a seleção sub-21 com vista aos jogos a contar para a qualificação do Euro2023. Os leões vermelhos vão jogar à Irlanda na próxima sexta-feira (8 de outubro) e receber a Bósnia no dia 12 (terça-feira).

Entre os escolhidos há quatro lusófonos: Diogo Monteiro de Oliveira, do Kaiserslautern (Alemanha), Alexandre Sacras, do Hostert, Tiago Semedo, do Fola, e Yohann Torres, do F91 Dudelange.

O Luxemburgo está em último lugar do grupo F, com um ponto em quatro jogos. O grupo é liderado pela Suécia (7 pontos em três jogos), seguido pela Itália (6 pontos em dois jogos). Mais abaixo aparecem na Irlanda (4 pontos em dois jogos) e o Montenegro (4 pontos em quatro jogos). Ainda antes do Luxemburgo está na Bósnia-Herzegovina (2 pontos em três jogos).

