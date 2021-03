Depois de o Governo ter anunciado o prolongamento das medidas sanitárias até 2 de abril, a FLF anunciou o fim da temporada atual sem, no entanto, haver descidas ou subidas de divisão.

Futebol. Promoção de Honra e campeonatos inferiores cancelados

Henrique DE BURGO

Os campeonatos de futebol luxemburguês da Promoção de Honra e das divisões, 1, 2 e 3 foram dados esta terça-feira como terminados, anunciou a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) em comunicado.

Este era um dos cenários que a FLF tinha colocado em cima da mesa em meados de fevereiro. Agora, depois de o Governo ter anunciado na passada semana o prolongamento das medidas sanitárias até 2 de abril, a FLF anunciou o fim da temporada atual, sem haver descidas ou subidas de divisão.

As exceções são os campeonatos da Liga BGL, o principal campeonato feminino e da primeira divisão de futsal, que vão continuar com os jogos. As medidas sanitárias estão em vigor até 14 de março, mas o Governo enviou para o Parlamento a proposta de prolongamento até 2 de abril, que deverá ser votada na sexta-feira.

De acordo com um inquérito realizado pelo Conselho de Administração da FLF junto dos clubes da Promoção de Honra e das três divisões inferiores, 60% dos clubes manifestaram não querer continuar a temporada enquanto os restantes 40% optaram por aguardar a decisão do Governo para poder continuar a temporada 2020/2021.

Em sinal de apoio, a FLF vai apresentar na próxima semana um "fundo de apoio financeiro" a todos os clubes afetados."Assim que a situação sanitária o permitir, a FLF voltará a propor jogos aos clubes (sem obrigação de participação)", refere ainda o organismo.



