Futebol

Progrès Niederkorn lidera Liga BGL

Manuela PEREIRA A equipa do sul lidera com 10 pontos, depois de bater a Jeunesse d’Esch, por 2-1.

A quarta jornada da Liga BGL foi benéfica ao Progrès Niederkorn que tomou provisoriamente as ‘rédeas’ do campeonato nacional de futebol. A equipa do sul lidera com 10 pontos, depois de bater a Jeunesse d’Esch, por 2-1.

O Niederkorn tem mais um ponto do que os segundos classificados Pétange, Hesperange e Racing.

O Etzella Ettelbruk e o Hamm Benfica ainda não pontuaram desde o arranque da temporada. Os ‘encarnados de Cents’ são o lanterna-vermelha. Nos quatro jogos disputados ainda não marcaram nenhum golo e já sofreram 15, três apontados no domingo pelo Pétange na deslocação a Cents.

A ronda número quatro ainda não está completa. Falta o embate Fola – Rosport, adiado para 15 de setembro, devido aos compromissos do Fola na Liga Conferência, da qual foi eliminado na semana passada pelo campeão do Cazaquistão, Kaïrat Almaty.



