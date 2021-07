Esta já não é a primeira vez que o internacional é cobiçado por um clube português.

Dany Mota novamente apontado ao Sporting

O internacional sub-21 português nascido no Luxemburgo, Dany Mota, volta a estar associado ao Sporting. De acordo com o jornal A Bola, a formação de Alvalade estará interessada no atacante que está prestes e finalizar a sua ligação ao Monza, do segundo escalão italiano.

Esta já não é a primeira vez que o internacional é cobiçado por um clube português. Em 2019, o Sporting, FC Porto e outros clubes europeus foram referenciados pela comunicação social portuguesa e italiana como possíveis interessados no avançado de 23 anos.

Dany Mota, nasceu em Niederkorn e formou-se no CD Pétange. Aos 17 anos chegou a Itália, para alinhar nos juniores do Entella, tendo passado ainda pelo Sassuolo e pela formação sub-23 da Juventus.

O jogador foi uma das estrelas no Europeu sub-21, onde foi o autor do melhor golo da competição, o famoso remate de bicicleta no encontro Portugal-Itália.

Em entrevista ao Contacto em junho passado revelou que jogar na seleção principal é o seu grande sonho.









