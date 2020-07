O período de transferências internacionais no futebol luxemburguês, durante o verão, foi alargado devido à crise sanitária.

Futebol. Período de transferências de verão alargado devido à pandemia

Henrique DE BURGO

O período de transferências internacionais no futebol luxemburguês, durante o verão, foi alargado devido à crise sanitária.

Segundo a Federação Luxemburguesa de Futebol, a data limite para as transferências de verão passa a ser 17 de agosto, quando o período inicialmente estipulado era entre 25 maio e 15 de junho.

A época de futebol 2020/2021 vai arrancar no final de agosto. No dia 23 desse mês começa a Liga BGL e no dia 30 arrancam as outras divisões, refere a FLF numa nota enviada às redações.



