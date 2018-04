O português Pedro Resende vai ser o treinador do Rosport na próxima época, confirmou hoje o técnico.

Futebol: Pedro Resende ‘confirma’ Rosport

O português Pedro Resende vai ser o treinador do Rosport na próxima época, confirmou hoje o técnico.

Esta tarde, no final de uma reunião com a direção do clube da Liga BGL, Pedro Resende desfez a dúvida. “Sim, confirmo que vou ser o treinador do Rosport na próxima temporada”, disse, ao CONTACTO, o técnico luso, que na semana passada anunciou a saída da US Esch.

Está assim encontrado o sucessor de René Roller, que decidiu deixar o clube no final da temporada.

Pedro Resende Foto: Christian Kemp

O treinador português, de 41 anos, não adiantou, contudo, a duração do contrato com a equipa que luta pela manutenção na Liga BGL. “Não sei quanto tempo será. Para já, sei apenas que na próxima época serei o treinador do Rosport. Seja na Liga BGL ou na Promoção de Honra, estou feliz e motivado com este novo desafio”, rematou Pedro Resende.

Enquanto treinador no Luxemburgo, Pedro Resende orientou o Sandweiler (PH), Kayl/Tétange (PH) e US Esch (PH/BGL).

Como jogador no Grão-Ducado, Pedro Resende representou o FC CeBra, Canach, Hostert, Diekirch e Sandweiler. Em Portugal, jogou no Salgueiros, Marco de Canaveses, Porto Santense, entre outros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.