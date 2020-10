A vitória obtida com dois golos de Simani.

Futebol. O Luxemburgo vence o Chipre

Os leões vermelhos dominaram o Chipre em casa com uma vitória por duas bolas a zero que é um bom indicador para a próxima deslocação ao Montenegro.

Depois da derrota no amigável de quarta-feira, por 1-2 com o Liechtenstein, a seleção luxemburguesa conseguiu uma vitória no jogo a contar para a Liga das Nações contra o Chipre, no estádio Josy-Barthel, este sábado.

Segundo o selecionador nacional, Luc Holtz, a equipa do Grão-Ducado jogou "uma primeira parte quase perfeita".

O Luxemburgo desenvolveu o jogo procurando a posse de bola, e conseguindo também pressionar de uma forma agressiva quando a equipa perdia o esférico. Danel Sinani foi o homem do jogo conseguindo marcar os dois golos. O avançado do Waasland-Beveren abriu o placar com um remate, aos 12 minutos, a partir da esquerda. O segundo golo surgiu aos 26 minutos, depois de uma defesa incompleta do guardião cipriota. Simani só teve de empurrar cheio de oportunidade.

Os Leões Vermelhos viajarão para Montenegro na terça-feira para enfrentarem o Montenegro, que venceu o Azerbaijão por 2-0 também este sábado.

