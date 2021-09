Niederkorn vence Hostert e assume liderança da Liga BGL

Futebol - Liga BGL Niederkorn e Jeunesse empatam no arranque da 7a jornada

Niederkorn e Jeunesse d'Esch empataram a duas bolas no jogo inaugural da sétima ronda do campeonato da elite luxemburguesa de futebol. Os forasteiros venciam por duas bolas a zero ao intervalo, mas a equipa da casa reagiu bem e chegou ao empate no início do segunda parte.