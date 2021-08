A Liga BGL é liderada pelo F91 Dudelange e pelo Niederkorn (ambos com 7 pontos).

Futebol

Niederkorn - Jeunesse em destaque na quarta jornada da Liga BGL

Henrique DE BURGO A Liga BGL é liderada pelo F91 Dudelange e pelo Niederkorn (ambos com 7 pontos).

A quarta jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana. O Progrès Niederkorn, líder com os mesmos 7 pontos do que o F91 Dudelange, vai receber a Jeunesse de Esch, um dos históricos clubes do Luxemburgo. O embate vai ter lugar no sábado, pelas 18h.

À mesma hora jogam-se o Dudelange - Hostert e o Wiltz - Racing Luxemburgo. Uma hora e meia depois o Swift Hesperange recebe o Etzella.

Já no domingo, há três jogos agendados para as 16h: o Hamm Benfica - Titus Pétange, o Strassen - Differdange e o Rodange - Mondorf.

Quanto ao embate entre o Fola e o Rosport, também agendado para domingo, foi adiado para 15 de setembro, já que o clube de Esch jogou esta quinta-feira, no Cazaquistão, onde foi eliminado pelo Kaïrat Almaty, para a Liga Conferência.

A Liga BGL é liderada pelo F91 Dudelange e pelo Niederkorn (ambos com 7 pontos). Em último lugar estão o Hamm Benfica, o Rodange e o Etzella, todos com zero pontos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.