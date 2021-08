O craque argentino foi hoje apresentado como futebolista do clube francês, após 21 anos ao serviço do FC Barcelona.

Futebol

Messi quer concretizar no PSG o “sonho” de voltar a erguer a Liga dos Campeões

Lusa O craque argentino foi hoje apresentado como futebolista do clube francês, após 21 anos ao serviço do FC Barcelona.

O internacional argentino Lionel Messi revelou hoje que pretende concretizar no Paris Saint-Germain o “sonho” de vencer novamente a Liga dos Campeões, durante a apresentação como futebolista do clube francês, após 21 anos ao serviço do FC Barcelona.

PSG. Messi recebido com euforia em Paris. Veja as imagens O futebolista aterrou com a família no aeroporto de Bourget onde centenas de adeptos do PSG o esperavam em festa. O argentino vai assinar hoje por três épocas pelo clube parisiense. A apresentação será quarta-feira.

“Sonho em levantar mais uma vez o troféu da Liga dos Campeões e penso estar no local ideal para o conseguir”, afirmou o argentino, em conferência de imprensa, na qual garantiu estar “muito feliz” por ingressar no PSG, com o qual assinou contrato na segunda-feira por duas temporadas, com mais uma de opção.

Messi, que conquistou quatro Ligas dos Campeões ao serviço dos catalães, lembrou que o clube parisiense, que na época 2019/20 perdeu para o Bayern de Munique a final da ‘Champions’ disputada em Lisboa, “tem estado perto, mas nunca conseguiu vencer a prova”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.