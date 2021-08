O argentino Lionel Messi despediu-se hoje do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

Futebol

Messi no adeus ao FC Barcelona. "Não estava preparado para isto"

Lusa O argentino Lionel Messi despediu-se hoje do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

"Não estava preparado para isso, pensava que ia continuar em casa", confessou o futebolista de 34 anos, acrescentando ter feito "tudo o que era possível para continuar", numa altura em que não tem "nada fechado" em relação ao futuro.

Messi lembrou que "chegou um miúdo, com 13 anos" e que sai "21 anos depois com a mulher, três filhos catalães-argentinos", deixando claro: "Não podia estar mais orgulhoso de tudo o que fiz aqui e de certeza que vou voltar".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Pressionado a dar mais detalhes sobre as negociações com o Barcelona que acabaram por não resultar, o jogador revelou que baixou "50% o meu salário e acordámos o contrato. Depois não me pediram mais nada. Fizemos tudo o que era possível e não podia ser feito para eu ficar. Sempre fui transparente. O que acontece é que falam muito, mas nem todas as coisas que disseram sobre mim são verdadeiras".



Messi "é uma possibilidade" para o Paris Saint-Germain O treinador do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, admitiu o interesse na contratação do compatriota Lionel Messi e revelou que o futebolista argentino "é uma possibilidade" para o clube parisiense, após ter terminado contrato com o FC Barcelona.

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.