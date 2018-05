O Mamer venceu esta noite o Lorentzweiler, por 1-0, em jogo dos play-off de promoção/relegação do futebol luxemburguês, e garantiu a permanência na Promoção de Honra.

Futebol: Mamer ‘segura’ Promoção de Honra

Um golo solitário de Barbosa, aos 90+1, frente ao Lorentzweiler (Divisão1), carimbou a continuidade do Mamer no segundo escalão do futebol nacional.

Já ontem, no primeiro jogo dos play-off, o Wormeldange (Divisão1) venceu o FF Norden02 , por 4-1, e garantiu a subida à Promoção de Honra na próxima época.

Para sexta-feira, o Rosport (12° da Liga BGL) e o Käerjeng (3° da Liga de Honra), vão defrontar-se, a partir das 19:30, no estádio do Racing, na cidade do Luxemburgo.

