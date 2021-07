Mário Jardel, antigo atacante do FC Porto, Sporting e Beira-mar, esteve a um passo de envergar a camisola encarnada do Hamm Benfica, já no final de carreira.

Mário Jardel esteve a um passo de jogar no Hamm Benfica

A revelação foi feita pelo antigo jogador brasileiro no passado fim de semana, em entrevista ao Luxemburger Wort, à margem de um evento solidário no sul do Grão-Ducado.



Segundo Mário Jardel, "foi assinado um acordo preliminar com o RM Hamm Benfica", mas acabou por não ser concretizado devido a "desentendimentos finais com a direção" do clube de Cents.

Questionado sobre o porquê de não ter dado o salto para clubes como Real Madrid, Barcelona ou Milão, quando era considerado o melhor atacante a jogar na Europa, Jardel responde que esteve perto do Milão, mas que foi "mal aconselhado" pelos seus agentes.

O antigo craque, de 47 anos, reside atualmente na sua cidade natal, Fortaleza e, já à Rádio Latina, disse que só deixará o Brasil se for convidado por clubes para treinar atacantes ou dirigir um centro de formação de jovens.



