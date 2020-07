Segundo avança o jornal português A Bola, o jogador poderá ser um dos reforços da equipa minhota para a próxima época, que já assegurou a manutenção entre a elite do futebol português.

Futebol. Luxemburguês Tim Hall nos planos no Gil Vicente

O defesa-central Tim Hall, de 23 anos, encontra-se nos planos dos possíveis reforços do Gil Vicente e já foram desenvolvidos contactos no sentido de garantir os serviços do defesa internacional luxemburguês.



Esta temporada, Tim Hall esteve ao serviço do Karpaty Lviv, mas a ligação contratual com clube ucraniano cessou e neste momento o defesa encontra-se livre para decidir o seu futuro, tendo também recebido recentemente uma proposta da Reggina, clube italiano que deve subir à segunda divisão transalpina.

Apesar dos seus 23 anos, Tim Hall conta no currículo com três internacionalizações A pela seleção luxemburguesa tendo sido suplente não utilizado nos dois jogos frente a Portugal, durante a fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

