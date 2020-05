O Canach aponta o guarda-redes de origem cabo-verdiana como “elemento constitutivo” do sucesso do clube.

Futebol luxemburguês. Jailson Moreira deixa Canach após 10 anos entre os postes

O experiente guarda-redes do Canach Jailson Moreira deixou o clube, que ocupava o oitavo lugar da Liga de Honra.

O anúncio oficial foi feito em comunicado pela direção do clube do sudeste do país.“Após 10 anos de colaboração frutuosa”, o FC Jeunesse Canach e Jailson Moreira vão terminar esta ligação a partir da época 2020/2021, sendo dada agora oportunidade à nova geração de guarda-redes, refere o clube em comunicado.

O Canach aponta o guarda-redes de origem cabo-verdiana como “elemento constitutivo” do sucesso do clube e reconhece ainda a lealdade e as competências humanas e desportivas de Jailson Moreira ao longo destes anos.

Com quase 36 anos, Cadabra Moreira, como é conhecido na comunidade cabo-verdiana, esteve nas recentes subidas e descidas do clube à Liga BGL e representou ainda o Canach nas meias-finais da Taça do Luxemburgo.

A Rádio Latina tentou obter uma reação do guarda-redes, mas não foi possível até ao momento.



