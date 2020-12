FLF anunciou o cancelamento definitivo da Taça do Luxemburgo e dos jogos de barragem em todas as divisões, incluindo o futebol feminino.

Futebol luxemburguês. Época 2020-2021 corre risco de ser anulada

Henrique DE BURGO FLF anunciou o cancelamento definitivo da Taça do Luxemburgo e dos jogos de barragem em todas as divisões, incluindo o futebol feminino.

Segunda a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), se metade dos jogos previstos não puder ser realizada, devido às restrições ligadas à pandemia, os campeonatos serão anulados, sem subidas e descidas. Se forem realizados mais de metade dos jogos, a classificação final será aquela verificada aquando da última jornada disputada.

Quanto à Liga BGL, deverá terminar a 1 de junho, data limite para as inscrições das equipas nos jogos da UEFA 2021-2022, refere a federação em comunicado. Entre várias decisões tomadas, o conselho de administração da FLF anunciou o cancelamento definitivo da Taça do Luxemburgo e dos jogos de barragem em todas as divisões, incluindo o futebol feminino. A equipa que no final da época ficar em quarto lugar da Liga BGL classifica-se para a Liga Europa da próxima época, refere ainda a federação.

FLF quer Luxemburgo-Portugal a inaugurar o novo estádio de futebol O Luxemburgo quer aproveitar o primeiro duelo em casa, a contar para a qualificação do campeonato do mundo, para ‘estrear’ o tão aguardado novo estádio de futebol e de râguebi.

Os jogos (incluindo futebol feminino e futsal) deverão recomeçar a 7 de fevereiro de 2021 e não a 10 de janeiro, como previsto. Os campeonatos infantis e juvenis recomeçam no dia 21 de fevereiro, em vez de 17 de janeiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.