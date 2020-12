Este foi o mês em que terminou a fase de grupos da Liga das Nações, com os leões vermelhos a não conseguirem subir de patamar.

Futebol. Luxemburgo desce três lugares no ranking da FIFA

A seleção do Luxemburgo desceu três lugares no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), ocupando em novembro o 98° lugar, quando em outubro estava no 95°.

Este foi o mês em que terminou a fase de grupos da Liga das Nações, com os leões vermelhos a não conseguirem subir de patamar, depois da derrota no Chipre e do empate em casa frente ao Azerbaijão.

Segundo a nova tabela atualizada pela FIFA, houve poucas mudanças no ranking mundial este mês, com Portugal a manter o quinto lugar.

Os primeiros lugares também continuam sem mudança, com Bélgica a liderar, seguida pela França, Brasil e Inglaterra. No 'top 10', o destaque vai para as entradas de México (9°) e Itália (10°), e para a Argentina que ganhou o 7° ao Uruguai.(Henrique) (editado)



