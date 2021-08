A segunda mão entre o Fola e o Linfield vai decorrer no dia 12 de agosto, no estádio Josy Barthel, a partir das 19h30.

Futebol

Liga Europa. Fola vence na Irlanda do Norte

Henrique DE BURGO A segunda mão entre o Fola e o Linfield vai decorrer no dia 12 de agosto, no estádio Josy Barthel, a partir das 19h30.

Os campeões do Luxemburgo, Fola de Esch, foram vencer na terça-feira à noite o Linfield, na Irlanda do Norte, com o resultado de 2-1. O jogo da primeira mão faz parte da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois de ter afastado os bielorrussos do Soligorsk na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

O Fola tinha sido afastado da pré-eliminatória da Champions pelo Red Lincoln, do Gibraltar.

A segunda mão entre o Fola e o Linfield vai decorrer no dia 12 de agosto, no estádio Josy Barthel, a partir das 19h30. As outras três equipas luxemburguesas foram todas eliminadas da prova. O Swift Hesperange foi afastado pelos eslovenos do Domzale, o F91 Dudelange pelos irlandeses do Bohemian FC e o Racing Luxemburgo pelos islandeses do Breidablik.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.