Futebol. Liga BLG recomeça a 7 de fevereiro

Henrique DE BURGO

A confirmação foi feita hoje em comunicado pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), depois de o Governo ter anunciado esta terça-feira que as novas restrições ao setor desportivo (a anunciar amanhã pelo ministro do Desporto, Dan Kersch) não se aplicarão aos treinos e competições seniores masculino e feminino.

Sendo assim, e tal como a FLF tinha previsto em dezembro, os jogos da Liga BGL vão ser retomados no dia 7 de fevereiro, enquanto o reinício dos jogos das divisões inferiores vai ser ainda anunciado pela federação aos clubes neste fim de semana.

Quanto às competições do principal campeonato feminino vão recomeçar no dia 6 de fevereiro, faltando também saber a data do recomeço dos escalões inferiores.

Os calendários detalhados dos jogos de todas as competições seniores deverão ser também conhecidos no final de semana.

Já os campeonatos infantis e juvenis deverão recomeçar no dia 21 de fevereiro.



