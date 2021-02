A Liga BGL, principal campeonato de futebol no Luxemburgo, recomeça este fim de semana, quase dois meses e meio depois da interrupção devido às medidas restritivas ligadas à pandemia, confirmou à Rádio Latina Gilles Faber, da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

Futebol. Liga BGL retoma este fim de semana

Henrique DE BURGO

O primeiro jogo da 10ª jornada vai opor, no sábado, a partir das 17h, o Fola de Esch ao Rosport. Ainda amanhã disputa-se o Racing – Jeunesse. Já no domingo, vão decorrer as seis restantes partidas, com destaque para a receção do líder F91 Dudelange ao Rodange e para o Wiltz – Hesperange.A equipa do Dudelange, treinada por Carlos Fangueiro lidera o campeonato com 21 pontos e menos um jogo.

Seguem-se o Fola, com 20, e o Differdange, com 19.Recorde-se que a última partida do campeonato nacional de futebol teve lugar em 2020, no dia 22 de novembro.

A retoma da Liga BGL, após a pausa de inverno, estava prevista para o dia 10 de janeiro, mas devido às novas restrições destinadas ao setor desportivo para conter a pandemia da covid-19, o reinício dos jogos foi adiado.

Quanto ao principal escalão do campeonato de futebol feminino, os jogos vão ser retomados este sábado, dia 6.No futsal, a 4ª jornada da primeira divisão da modalidade tem lugar no dia 14 de fevereiro, no entanto, este domingo tem lugar o jogo em atraso entre o FC Nordstad e o F91 Dudelange.

A FLF refere ainda que o reinício dos jogos das divisões inferiores e dos campeonatos infantis e juvenis não tem data marcada já que a federação ainda aguarda uma decisão por parte do Governo.

