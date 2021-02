O futebol luxemburguês deverá voltar aos relvados esta quarta-feira, quase três meses depois do último jogo realizado, a 22 de novembro de 2020.

Futebol. Liga BGL retoma esta quarta dois jogos em atraso

O último classificado, Hamm Benfica, recebe esta noite o líder, F91 Dudelange, a partir das 20h, referente ao jogo em atraso da primeira jornada. O outro embate, relativo à 8ª jornada, opõe o Progrès Niederkorn e o Swift Hesperange, a partir das 20h no estádio municipal da cidade do Differdange, por indisponibilidade das instalações do Progrès, refere a Federação Luxemburguesa de Futebol em comunicado.

Os jogos com todas as equipas deverão ser retomados em pleno no fim de semana, com a 12ª jornada, depois de sucessivos adiamentos por causa das restrições sanitárias e das recentes condições meteorológicas que impossibilitaram a prática do futebol.

Para trás, ficam por recuperar as jornadas 10 e 11 e um jogo também da 1ª jornada, entre o Progrès Niederkorn e o Racing Luxemburgo. O F91 Dudelange, treinado por Carlos Fangueiro, lidera o campeonato com 21 pontos e menos um jogo. Seguem-se o Fola, com 20, e o Differdange, com 19.

