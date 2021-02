O jogo Progrès Niederkorn - Racing Luxemburgo está marcado para as 20h.

Futebol. Liga BGL retoma com jogo em atraso

Henrique DE BURGO O jogo Progrès Niederkorn - Racing Luxemburgo está marcado para as 20h.

A Liga BGL, principal campeonato de futebol no Luxemburgo, recomeça esta quarta-feira, com um jogo em atraso, referente à primeira jornada da temporada 2020/2021. Trata-se do embate Progrès Niederkorn - Racing Luxemburgo, marcado para as 20h. Quanto ao outro jogo em atraso previsto para hoje, Hamm Benfica – F91 Dudelange, foi adiado para as 20h do dia 17, anunciou a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) sem dar explicações.

O campeonato prossegue no próximo fim de semana, com a disputa da 11ª jornada, refere a FLF num outro comunicado, acrescentando que no dia 17 de fevereiro joga-se ainda a partida em atraso da 8ª jornada, que opõe o Progrès ao Hesperange.

Quanto à 10ª jornada, que não foi disputada na passada semana devido a um diferendo entre a FLF e a autarquia de Differdange sobre a realização de testes rápidos à covid-19, vai ser adiada para uma data ainda por definir.

O F91 Dudelange, treinado por Carlos Fangueiro, lidera o campeonato com 21 pontos e menos um jogo. Seguem-se o Fola, com 20, e o Differdange, com 19.A Liga BGL foi interrompida no dia 22 de novembro devido às restrições ligadas à pandemia. O campeonato feminino também regressa neste fim de semana. Quanto ao reinício dos jogos das divisões inferiores e dos campeonatos infantis e juvenis não tem, de momento, data de retoma, já que a federação tem de ter ‘luz verde’ por parte do governo.



