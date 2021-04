O líder, Fola de Esch, visita o Rosport, enquanto o Hesperange, segundo classificado, recebe o Wiltz.

Futebol. Liga BGL prossegue mais uma jornada esta quarta-feira

Henrique DE BURGO

A 24ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se esta quarta-feira à noite. O líder, Fola de Esch, visita o Rosport, enquanto o Hesperange, segundo classificado, recebe o Wiltz. Já o F91 Dudelange, terceiro, vai jogar ao terreno do Rodange.Os jogos têm todos lugar a partir das 19h30.

Nos outros embates, o Hostert recebe o Hamm Benfica, que adiou os últimos dois jogos devido a casos positivos entre os jogadores. O Etzella joga em casa frente ao União Titus Pétange e o Niderkorn joga fora de portas, em Mondorf. A Jeunesse de Esch recebe o Racing e o Differdange faz o mesmo ao Strassen.

O Fola lidera a classificação geral com 53 pontos, seguido pelo Hesperange e F91 Dudelange, ambos com 49 pontos. No fundo da tabela, está o Etzella, com 13 pontos, menos dois do que o Hamm Benfica.



