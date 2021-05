A Liga BGL de futebol aproxima-se do fim. A duas jornadas do término, a classificação está em aberto com três equipas na luta pelo título de campeão.

Futebol. Liga BGL de futebol ao rubro na penúltima jornada

O F91 Dudelange e o Hesperange lideram 69 pontos, seguidos pelo Fola de Esch, com menos três pontos, mas também com um jogo em atraso, frente ao Wiltz.

A 29a jornada joga-se este sábado com todos os jogos às 16h. Entre eles, o F91 Dudelange desloca-se ao terreno do Wiltz, enquanto o Hesperange recebe o Rodange e o Fola joga em casa frente ao Differdange.

Nos outros jogos, o Mondorf recebe o Etzella, o Rosport acolhe o Hostert e o Racing Luxemburgo visita o União Titus Pétange. Já o Hamm Benfica vai receber o Strassen e o Progrès Niederkorn faz o mesmo à Jeunesse.



