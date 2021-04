Saiba os resultados da jornada 21 da Liga BGL.

Futebol. Líder Fola cede empate

Henrique DE BURGO Saiba os resultados da jornada 21 da Liga BGL.

O líder da Liga BGL de futebol, Fola de Esch, cedeu um empate este domingo, mas continua isolado na frente. O empate a uma bola na receção do Niederkorn ao Fola foi um dos destaques da jornada 21. Com este resultado, a equipa de Esch soma 52 pontos, enquanto o Niederkorn subiu ao sexto lugar, com 32 pontos.

No segundo lugar continua o Hesperange, com 47 pontos, depois da vitória forasteira por 1-0 frente ao Titus Pétange. Segue o F91 Dudelange, em terceiro, com menos dois pontos. A equipa treinada por Carlos Fangueiro derrotou em casa o Mondorf por 3-0.

Nos outros jogos deste fim de semana, o Strassen empatou em casa a uma bola com o Etzella, a Jeunesse venceu o Rodange por 2-1, o Racing perdeu em casa por 2-0 frente ao Hostert e o Hamm Benfica goleou o Rosport por 5-0. O jogo Wiltz - Differdange foi adiado devido a casos de Covid na equipa do norte. Com estes resultados, o lanterna vermelha é agora o Etzella, com 13 pontos, com menos dois pontos do que o Hamm Benfica.



