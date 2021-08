O defesa do Manchester City é acusado de quatro violações e uma agressão sexual.

Jogador francês Benjamin Mendy detido por violação

AFP O defesa do Manchester City é acusado de quatro violações e uma agressão sexual.

O defensa internacional francês Benjamin Mendy, de 27 anos, foi detido e acusado esta quinta-feira de quatro violações e uma agressão sexual, pela polícia inglesa e imediatamente suspenso pelo seu clube, o Manchester City.

Os acontecimentos, relatados por três pessoas com mais de 16 anos, segundo referiu a polícia, terão ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. "Mendy (...) foi detido preventivamente até à sua comparência no Chester Crown Court esta sexta-feira, 27 de agosto", disse a polícia de Cheshire, que acrescentou que "a investigação está em curso e Mendy tem direito a um julgamento justo", pedindo à imprensa para evitar quaisquer artigos ou comentários "que possam prejudicar o processo em curso".

Minutos antes de a polícia anunciar o objeto da queixa, o Manchester City, onde Mendy joga desde 2017, já tinha divulgado a suspensão do jogador, sem mencionar, contudo, o motivo da investigação policial contra o jogador. "O Manchester City pode confirmar que, na sequência da acusação hoje feita pela polícia, Benjamin Mendy está suspenso enquanto decorre a investigação", escreveu o clube numa declaração.

O Manchester City escusou-se a comentar o teor das acusações, acrescentando que "o assunto é objeto de procedimentos legais e o clube não pode, por esta razão, comentar mais até [o processo] estar concluído".

O City pagou 52 milhões de libras (quase 60 milhões de euros) por Mendy, que foi descoberto no Marselha e jogou uma temporada no Mónaco. A compra do clube inglês fez do jovem lateral esquerdo francês o defesa mais caro da história do futebol. Mas a carreira do internacional francês tem sido, desde então, atormentada por lesões e o jogou apenas 75 jogos pelo City nas últimas quatro temporadas.

Futebol e violações. Uma longa história de acusações

As acusações de violação contra jogadores de futebol não são invulgares. Em maio de 2013, Loïc Rémy, então jogador do clube londrino Queen's Park Rangers, foi preso e levado sob custódia, pela polícia, pela violação, em grupo, de uma mulher.

As acusações foram retiradas no mês de fevereiro seguinte, dois meses depois do jogador Bafetimbi Gomis ter sido também demitido do seu clube, em França, com acusações semelhantes.

Em 2019, Neymar foi alvo de uma queixa no Brasil, que entretanto caiu, por uma mulher que o acusou de a ter abusado em maio de 2019 num hotel de Paris.

Este ano, a Nike revelou que terminou o contrato com o futebolista brasileiro, em 2020, porque o jogador do Paris Saint-Germain recusou cooperar num inquérito conduzido pela marca a alegações de agressão sexual a uma funcionária, em 2016, quando esta se encontrava num quarto de hotel, em Nova Iorque, a trabalhar na coordenação e logística de um evento de promoção da Nike.

As notícias de casos de violação no mundo do desporto e no futebol, em particular, são recorrentes, mas é raro chegarem à barra dos tribunais, acabando muitas vezes em acordos financeiros. Um dos casos mais mediáticos é o que envolve Cristiano Ronaldo e a americana Kathryn Mayorga, a quem o jogador pagou 375.000 dólares (320.000 euros), em 2010, depois desta o ter acusado de a ter violado, em 2009, num quarto de hotel em Las Vegas.

Embora os tribunais tenham encerrado o processo penal, Mayorga continua a reclamar dezenas de milhões de euros de indemnização, de acordo com documentos judiciais publicados pela imprensa em abril.

Apesar de raras, também já houve condenações como a do brasileiro Robinho. O ex-jogador do Manchester City foi condenado, em recurso, em dezembro de 2020, a nove anos de prisão por um tribunal de Milão pela violação em grupo de uma rapariga albanesa de 23 anos, quando jogava pelo AC Milan. Ainda assim, o jogador, que está atualmente no Brasil, continua em liberdade, nunca tendo sido detido para cumprir a pena a que foi condenado.





