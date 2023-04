Os três primeiros classificados venceram os respetivos jogos da 26.ª sexta jornada da Liga BGL.

Campeonato nacional

Futebol. Hesperange está mais perto do título

O líder Hesperange foi golear o Käerjeng, por 6-0, e mantém a liderança isolada com mais seis pontos do que o segundo, a quatro jornadas do fim campeonato nacional de futebol.

O perseguidor F91 Dudelange também goleou o Mondercange, por 5-1, em casa, enquanto o Niederkorn venceu o Etzella por 3-1.

No dérbi de Esch, a Jeunesse venceu o Fola, por 3-1, o Rosport e o Mondorf empataram 1-1, o Wiltz perdeu em casa, 2-1, frente ao Differdange, o Hostert também perdeu, por 2-0, na receção ao Titus Pétange e o Strassen foi vencer o Racing, por 1-0.

O Hesperange lidera a Liga BGL com 69 pontos, o F91 tem 63 e o Niederkorn 60. O Hostert continua último, com 17 pontos.



