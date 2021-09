O jogador de 26 anos, nascido em Almada, foi um dos marcadores dos dois golos da vitória do Luxemburgo sobre o Azerbaijão, na estreia do novo estádio nacional.

Gerson Rodrigues transferido para o Troyes, da liga francesa

O jogador de 26 anos, nascido em Almada, foi um dos marcadores dos dois golos da vitória do Luxemburgo sobre o Azerbaijão, na estreia do novo estádio nacional.

O internacional luxemburguês Gerson Rodrigues é um dos reforços do Troyes, que ocupa o último lugar da primeira liga francesa, com 1 ponto em quatro jogos.

O Troyes anunciou ontem no Twitter que chegou a acordo com o campeão da Ucrânia, Dínamo Kiev, para um empréstimo com opção de compra para a época 2021/2021.

A janela de transferência terminou na terça-feira e o lusoluxemburguês de origem cabo-verdiana foi um dos quatro reforços de última hora do clube francês, juntamente com três jovens jogadores provenientes do Manchester City: Erik Palmer-Brown, Patrick Roberts e Philippe Sandler.

O português de 26 anos, nascido em Almada, foi na quarta-feira à noite um dos marcadores dos dois golos da vitória do Luxemburgo contra o Azerbaijão, na estreia do novo estádio nacional, em Kockelscheuer.

Luxemburgo bate o Azerbeijão por 2-1 A vitória deu à equipa seis pontos após três jogos.

Para a história do Estádio do Luxemburgo fica o primeiro golo marcado por Mica Pinto, lateral luxemburguês de origem portuguesa. Os 'leões vermelhos' venceram por 2-1 e estão em terceiro lugar do grupo A de qualificação para o Mundial do Catar, em 2022, com 6 pontos. Portugal lidera o grupo, com 10 pontos e mais um jogo, a Sérvia tem 7 pontos, enquanto Irlanda e Azerbaijão têm zero pontos.

