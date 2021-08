A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) divulgou esta quarta-feira a lista dos 25 convocados para os próximos três jogos de qualificação para o Mundial2022 de futebol, no Catar.

Futebol

Futebol. Diogo Pimentel e Yvandro Borges estreiam-se pela seleção luxemburguesa

Henrique DE BURGO A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) divulgou esta quarta-feira a lista dos 25 convocados para os próximos três jogos de qualificação para o Mundial2022 de futebol, no Catar.

O centrocampista Diogo Pimentel, do Fola d'Esch, o atacante Yvandro Borges, do Borussia Mönchengladbach, e o guarda-redes Tim Kips (Erzgebirge, da segunda divisão alemã) são os estreantes escolhidos pelo selecionador Luc Holtz.

Inserido no grupo A de qualificação, o Luxemburgo ocupa o terceiro lugar, com 3 pontos em dois jogos, ou seja, menos 4 pontos do que os líderes Portugal e Sérvia (ambos com 7 pontos em três jogos). Já a República da Irlanda e o Azerbaijão estão em último lugar com zero pontos, em dois jogos.

O próximo jogo do Luxemburgo está marcado para o dia 1 de setembro e vai servir também para inaugurar oficialmente o novo estádio nacional, em Kockelscheuer, frente ao Azerbaijão. Três dias depois os leões vermelhos jogam na Sérvia e no dia 7 de setembro recebem o Catar no novo estádio, jogo este que vai servir de preparação e sem pontos em disputa.

Entre os convocados, destaque ainda para os lusófonos Gerson Rodrigues (Dínamo Kiev), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Christopher Martins (Young Boys), Leandro Barreiro (Mainz), Marvin Martins (Áustria Viena) e Eric Veiga (Vilafranquense).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.