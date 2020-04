Progrès Niederkorn, Differdange e Titus Pétange vão para a Liga Europa.

Futebol. Fola vai à 'Champions' após suspensão do campeonato

(hdb) - O líder da Liga BGL, Fola, vai ser o representante do Grão-Ducado na Liga dos Campeões Europeus, anunciou a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

O clube de Esch, líder aquando da suspensão do campeonato devido à pandemia, vai assim manter a mesma posição em que estava a 12 de março.

A decisão foi tomada pelo conselho de administração da FLF, baseada nas diretrizes da UEFA sobre o final da presente época desportiva e sobre as qualificações para as provas europeias, no seguimento da atual crise sanitária.

Além do CS Fola Esch, que vai representar o país na Champions na próxima época, foram selecionadas as equipas do Progrès Niederkorn, Differdange e Titus Pétange para a Liga Europa.

Quanto às outras competições da FLF, a equipa feminina de futebol do Racing e a equipa de futsal do Differdange vão ainda poder participar nas competições europeias na época 2020/2021.





