Futebol. Fola perde liderança para Dudelange e Hesperange

Formação de Esch perdeu em casa com o Rodange no jogo da jornada 28.

O Fola de Esch voltou este fim de semana a perder pontos bem como a liderança para os concorrentes mais diretos da Liga BGL de futebol. Com a derrota em casa do Rodange, por 2-1, a formação de Esch mantém os 59 pontos, agora em terceiro lugar, mas com um jogo a menos.

Já o F91 Dudelange registou uma das goleadas da 28ª jornada, ao vencer fora de portas, ao Strassen por 6-2. O outro candidato ao título, Hesperange, também venceu o Hostert por 3-0.

Com estes resultados, Dudelange e Hesperange lideram a tabela, ambos com 62 pontos, mais três do que o Fola. Nos outros jogos deste domingo, o Racing venceu o Hamm Benfica por 3-0, o Etzella goleou o Rosport por 4-0, enquanto o Differdange perdeu na receção ao Niederkorn por 3-0.

O Wiltz foi ganhar ao Mondorf também por 3-0 e a Jeunesse goleou a União Titus Pétange por 4-0. Faltam duas jornadas e alguns jogos em atraso para o fim do campeonato luxemburguês. No fundo da tabela, continua o Etzella, com 20 pontos, a um do Titus Pétange.



