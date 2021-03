A equipa de Esch foi vencer esta quarta-feira ao terreno do Mondorf por 2-1.

Futebol. Fola isola-se na liderança da Liga BGL

Henrique DE BURGO

O Fola é agora o novo líder isolado da Liga BGL de futebol. A equipa de Esch foi vencer esta quarta-feira ao terreno do Mondorf por 2-1 e aproveitou a derrota do F91 Dudelange em casa do Diffedange, por 1-0.

Depois de recuperada ontem a 11a jornada, em atraso, o Fola lidera a tabela com 36 pontos, mais três do que o F91 Dudelange. Em terceiro lugar está o Hesperange, um dos candidatos ao título, que continua a subir na tabela depois da pausa de inverno. A equipa do investidor Flavio Becca registou a goleada da jornada ao vencer fora de portas por 4-0 ao Rosport e tem 31 pontos, menos 5 do que o líder.

Quanto aos outros jogos de ontem, o Racing venceu em casa o Wiltz por 1-0, o Hostert derrotou o Titus Pétange por 2-0, enquanto o Niederkorn foi vencer ao Etzella por 1-0.

A Jeunesse recebeu e venceu o Strassen por 3-0 e o Hamm Benfica foi ganhar ao terreno do Rodange por 2-1. A equipa de Cents continua em último lugar, mas agora com 9 pontos, a um do Etzella.



