O jogo da segunda mão vai ser disputado no Victoria Stadium, no terreno do Lincoln Red, no dia 13 de julho (terça-feira), a partir das 18h.

Futebol

Fola empata em jogo de pré-eliminatória da Champions

Henrique DE BURGO

O Fola de Esch empatou esta terça-feira a duas bolas na receção ao Lincoln Red, do Gibraltar.

O campeão da Liga BGL de futebol arrancou a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com um empate, depois de ter estado a perder por 2-0.

Com este resultado, a eliminatória continua em aberto para as duas equipas. O jogo da segunda mão vai ser disputado no Victoria Stadium, no território de Gibraltar, no dia 13 de julho (terça-feira), a partir das 18h.

Até à fase de grupos, que arranca em setembro com as principais equipas da Champions, há ainda mais duas pré-eliminatórias.



