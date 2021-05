O líder isolado da Liga BGL de futebol, Fola de Esch, visita o último classificado, Etzella Ettelbruck, com o objetivo de manter a distância de um ponto para os dois perseguidores.

Futebol. Fola defende liderança em casa do último da Liga BGL

Henrique DE BURGO O líder isolado da Liga BGL de futebol, Fola de Esch, visita o último classificado, Etzella Ettelbruck, com o objetivo de manter a distância de um ponto para os dois perseguidores.

O jogo tem lugar este sábado, às 18h. À mesma hora joga-se também o embate Jeunesse - F91 Dudelange. A equipa treinada por Carlos Fangueiro, que é um dos perseguidores diretos do Fola, tem uma deslocação difícil ao terreno da formação de Esch.

O Hesperange, que tem também menos um ponto que o líder, joga em Mondorf, mas às 16h de domingo. Nos outros jogos da 26a jornada, o Rosport recebe o Wiltz e o Hostert faz o mesmo ao Niederkorn. Os dois confrontos arrancam às 16h de sábado.

Uma hora depois é a vez do Racing Luxemburgo receber o Strassen. Por fim, no domingo, a ronda termina com o Differdange - Hamm Benfica e o União Titus Pétange - Rodange, às 16h.

O Fola de Esch é primeiro com 56 pontos, seguido pelo Heperange e F91 Dudelange, com 55 pontos. No fundo da tabela está o Etzella, com 14 pontos, menos seis do que o Rodange.



