Futebol. Fola chega à liderança da Liga BGL

Henrique DE BURGO

O Fola foi vencer este domingo por 4-1 em casa do Differdange. Com este resultado, o mais expressivo da 15ª jornada da liga BGL, a equipa de Esch é agora o líder com os mesmos 33 pontos do que o F91 Dudelange, mas com vantagem na diferença de golos.

Já o F91 Dudelange registou o seu terceiro empate desde o reinício dos jogos, por três bolas, na receção ao Wiltz. O treinador do Dudelange, Carlos Fangueiro, volta a perder a liderança isolada e pontos importantes (três empates em cinco jogos) depois da pausa de inverno, tal como no ano passado ao serviço do Titus Pétange, quando era também líder destacado.

Quanto aos outros jogos deste fim de semana: Strassen 1 - 1 Hamm Benfica; Racing Luxemburgo 1 - 0 Titus Pétange; Jeunesse 2 - 2 Niederkorn; Rodange 1 - 2 Hesperange; Hostert 3 - 1 Rosport; e Etzela 0 - 1 Mondorf.

O Fola lidera com 33 pontos, os mesmos que o F91 Dudelange, mas com melhor diferença de golos. Em terceiro e em franca recuperação está o Hesperange, com menos 5 pontos.O Hamm Benfica continua em último, com 6, menos 4 do que o Etzella.



