O Fola, segundo classificado da liga BGL de futebol, aproximou-se da liderança e distanciou-se do terceiro lugar nesta 12ª jornada, que decorreu no fim de semana.

Futebol. Fola aproveita deslize dos principais rivais

Henrique DE BURGO O Fola, segundo classificado da liga BGL de futebol, aproximou-se da liderança e distanciou-se do terceiro lugar nesta 12ª jornada, que decorreu no fim de semana.

A equipa de Esch ganhou em casa o Etzella por 3-0 e está agora com 23 pontos, a dois do líder F91 Dudelange, que empatou em casa com a Jeunesse com um resultado sem golos.

No terceiro lugar segue o Differdange, agora com 20 pontos, depois de ter empatado este domingo a uma bola no terreno do Hamm Benfica. Também com os mesmos 20 pontos está o Wiltz, depois de ter ganho em casa por 2-0 ao Rosport.

Depois de ter somado uma vitória na passada semana num jogo em atraso, o Hesperange continua a recuperar na tabela classificativa com mais uma vitória no sábado, desta vez por 2-1 na receção ao Mondorf, e já é quinto classificado, com 18 pontos.

Quanto aos outros jogos, este domingo o Niederkorn empatou '0 a 0' com o Hostert, no sábado o Strassen bateu o Racing por 2-1, enquanto no jogo de abertura, na sexta-feira, o Rodange venceu o Titus Pétange por 1-0. No fundo da tabela estão o Hamm Benfica e o Etzella, as duas equipas com 5 pontos.

A 13ª jornada joga-se na quarta-feira, com todos os jogos agendados para as 19:30.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.