Futebol

FC Porto volta às vitórias na I Liga ao vencer na receção ao Arouca

Lusa O FC Porto juntou-se ao Estoril Praia na liderança da competição.

O FC Porto venceu ontem na receção ao Arouca por 3-0, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e juntou-se ao Estoril Praia na liderança da competição.

Depois do empate 1-1 no terreno do Marítimo, o colombiano Uribe, aos 24 minutos, o iraniano Taremi, aos 34, e o espanhol Marcano, aos 63, marcaram os golos dos ‘dragões’, que igualaram o Estoril Praia no topo da classificação, com 10 pontos, enquanto o Arouca permanece no 14.º lugar, com três.





