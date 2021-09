F91Dudelange vence o Pétange e volta à liderança da Liga BGL

Futebol / Liga BGL Dudelange bate Fola (4-3) em jogo impróprio para cardíacos

O F91 Dudelange, campeão em título, recebeu e bateu o Fola por 4-3 no jogo grande da 9a jornada da Liga BGL. A partida teve golos para todos os gostos e emoções fortes ao longo dos 90 minutos. Nos restantes encontros, destaque para a vitória (3-0) do Niederkorn no terreno da Jeunesse que lhe garante o comando do campeonato.