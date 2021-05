O Fola e o Hesperange estão agora empatados no segundo lugar da classificação, mas a equipa de Esch tem um jogo a menos.

Futebol. F91 Dudelange regressa à liderança da Liga BGL

Henrique DE BURGO

A Liga BGL de futebol tem um novo líder. O F91 Dudelange aproveitou os deslizes dos dois concorrentes mais diretos e voltou ao primeiro lugar, quase três meses depois. A equipa treinada por Carlos Fangueiro registou a goleada da jornada 26, ao vencer no terreno da Jeunesse por 5-1.

Com este resultado, o Dudelange lidera a tabela com 58 pontos. Já o Fola de Esch perdeu por 3-2 em casa do último classificado, o Etzella. Esta é a segunda derrota consecutiva do Fola, que na semana passada perdeu também pelo mesmo resultado, mas em casa, frente ao Mondorf.

O outro candidato ao título, o Hesperange, foi empatar a uma bola em Mondorf. Nos outros jogos deste fim de semana, o Rosport recebeu e perdeu com o Wiltz, por 2-0; o Hostert também foi derrotado em casa pelo Niederkorn, por 3-0, enquanto o Racing venceu na receção ao Strassen por 2-1. Já o Differdange venceu o Hamm Benfica por 3-0 e o Rodange foi vencer fora por 1-0 ao União Titus Pétange.

Com estes resultados, o F91 Dudelange lidera a classificação com 58 pontos. O Fola e o Hesperange estão empatados no segundo lugar com 56 pontos, mas a equipa de Esch tem um jogo a menos. No fundo da tabela continua o Etzella, com 17 pontos, menos quatro do que o penúltimo, o União Titus Pétange.

