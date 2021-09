Formação de Dudelange bateu no domingo a equipa da capital por 4-3.

Futebol

F91 Dudelange é o novo líder isolado da liga BGL

Henrique DE BURGO Formação de Dudelange bateu no domingo a equipa da capital por 4-3.

Depois da quinta jornada disputada este fim de semana o F91 Dudelange é agora o novo comandante da liga BGL, depois da vitória forasteira, por 4-3, frente ao Racing Luxemburgo.

O novo líder substitui o Niederkorn, que perdeu por 2-0 em casa do Fola. Hesperange foi empatar no terreno do Differdange, numa partida sem golos. Nos outros jogos, destaque para a vitória da Jeunesse por 3-0, em casa do Hostert, e da derrota do Titus Pétange por 1-0 na receção ao Wiltz.

O Hamm Benfica continua a perder, desta feita em Mondorf, por 3-2, e o Etzella conseguiu pontuar pela primeira vez, ao receber e derrotar o Rodange por 3-0. Por fim, o Rosport foi derrotado em casa por 2-1, contra o Strassen.

O campeonato é agora liderado pelo F91 Dudelange, com 11 pontos, seguido do Hesperange, Niederkorn e Mondorf, com 10. O Hamm Benfica é último da tabela, com zero pontos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.