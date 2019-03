Ao vencer em Mondorf por 2-1, o Dudelange aproveitou o empate caseiro (1-1) do Fola frente ao Strassen e isolou-se no comando da Liga BGL. Na segunda metade da tabela, o RM Hamm Benfica recebeu e venceu o Racing Luxembourg (2-0) no dérbi da capital e saiu da zona de despromoção.

Futebol: F91 Dudelange é o novo líder da Liga BGL

Ao vencer em Mondorf por 2-1, o Dudelange aproveitou o empate caseiro (1-1) do Fola frente ao Strassen e isolou-se no comando da Liga BGL. Na segunda metade da tabela, o RM Hamm Benfica recebeu e venceu o Racing Luxembourg (2-0) no dérbi da capital e saiu da zona de despromoção.

Um golo do internacional David Turpel, no último minuto no encontro, garantiu a vitória do F91 Dudelange no campo do Mondorf e a consequente liderança do atual campeão em título no campeonato.



Um triunfo arrancado a ferros perante os comandados de Paulo Gomes que na primeira volta já tinham vencido em Dudelange por 4-1 e no domingo passado foram conquistar três preciosos pontos ao reduto da Jeunesse.

Stoltz inaugurou o marcador na primeira parte, para o Dudelange, mas João Martins, internacional angolano, restabeleceu a igualdade que Turpel desfez ao cair do pano.

Em casa, o Fola não foi além de um empate a uma bola frente ao Strassen de Manuel Correia e perdeu a liderança para o F91, com menos um ponto.



Mas o maior destaque vai para o Union Titus Pétange de Carlos Fangueiro, atual 5° classificado, que foi a Differdange golear a equipa local por 5-1, tendo registado a sua terceira vitória consecutiva nesta segunda volta.



A Jeunesse d'Esch continua sem ganhar em 2019. Depois do empate em Rumelange e da derrota caseira contra o Mondorf, os alvinegros foram a Ettelbrück e empataram a um golo. A formação de Esch-sur-Alzette, que liderou o campeonato durante toda a primeira volta, ocupa agora o 3° lugar, com 31 pontos, mais 1 que o Progrès Niederkorn que venceu em Hostert a equipa local por 1-0, que ocupa agora o penúltimo lugar da classificação.

A alegria de Cláudio Borges depois do primeiro golo dos encarnados. Foto: Stéphane Guillaume

Na cauda da tabela, o Hamm Benfica derrotou em casa o Racing Luxemburgo do dérbi da capital, por 2-0, e conquistou três pontos de grande importância para o que resta do campeonato. Os encarnados do Cents deixaram os lugares de despromoção e ocupam agora o 12° posto, sinónimo de 'barragista'.

Finalmente, o Rumelange deslocou-se a Rosport e perdeu por 4-2, enterrando-se ainda mais no último lugar da classificação. Com estes três pontos, o Rosport de Pedro Resende pode respirar mais tranquilamente na tabela afastando-se dos três últimos lugares.



